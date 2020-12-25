Москва, , 15:35 — REGNUM Те перемены, которые принесла с собой пандемия коронавируса, оказались качественными, и они не исчезнут после того, как сама пандемия сойдет на нет. Об этом 25 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил политический консультант Анатолий Вассерман, комментируя итоги 2020 года.

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"Я полагаю, что перемены, связанные с коронавирусной пандемией, были качественными, — сказал Вассерман. — Нынешняя система глобального разделения труда, основанная на требованиях узкой специализации целых стран, зашла в тупик. Причем зашла в тупик задолго до пандемии. Но есть очень много сил, которым этот тупик по разным причинам выгоден. Это видно из того, как в США нагло и наглядно подтасовали результаты голосования на выборах, чтобы не допустить сохранения власти человека, пытающегося демонтировать эту систему. Но сам ход событий во время пандемии не просто пагубен, но и опасен. Ибо разрыв технологических цепочек вследствие карантина обрушил значительную часть глобальной экономики».

В том числе, как пояснил Вассерман, и экономику самих США.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по лидерским позициям Запада.

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