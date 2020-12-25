Ростов-на-Дону, , 15:29 — REGNUM Долгострой класса «люкс» в центре Ростова-на-Дону — гостиница Hyatt — может быть достроена в 2021 году. Об этом в телеэфире сообщил донской губернатор Василий Голубев.

«Мы оцениваем строительную готовность [объекта] примерно 85%, там действительно идут работы. Я рассчитываю, что это бизнес-проект, который в 2021 году, по крайней мере, имеет шанс быть завершённым», — сказал глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что гостиницу начали строить десять лет назад. Общая стоимость проекта оценивается в 8,9 млрд рублей.

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