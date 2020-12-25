Москва, , 15:24 — REGNUM Российский препарат прямого действия против COVID-19 на основе вещества «Фавипиравир» экспортирован в 15 иностранных государств. Об этом 25 декабря рассказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».

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«Безусловно, препарат спас десятки или сотни тысяч жизней. В июне, когда мы зарегистрировали его, было много радости, потому что это был первый противовирусный препарат. Сейчас в мире их всего два. Соответственно, мы провели масштабные клинические испытания, которые показали, что препарат эффективен», — сказал Дмитриев.

Несмотря на это, в адрес препарата поступало множество замечаний. Однако около месяца назад даже самые заядлые скептики были вынуждены признать его эффективность.

«Нас преследовал рой скептиков, которые говорили: как же вы сделали, а Япония не доказала эффективность наших препаратов. Но месяц назад Япония доказала эффективность данного препарата. Мы сумели поставить этот препарат в 15 различных стран», — сообщил Дмитриев.

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