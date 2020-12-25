Кострома, , 15:20 — REGNUM Жители села Парфеньево в Костромской области получат возможность подключаться к газу с 28 декабря 2020 года. В этот день состоится пуск газа по распределительным сетям, расположенным на территории села. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал глава Парфеньевского муниципального района Андрей Федотов.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Однако говорить об окончании процесса газификации населённого пункта пока нельзя. Часть газораспределительных сетей будут введены в эксплуатацию лишь весной 2021 года, да и наличие газа в трубах ещё не означает наличие газа непосредственно в жилых домах.

«Газораспределительные сети в Парфеньево были построены в 2014 году. Из-за отсутствия эксплуатации они требовали ремонта и продувки. На данный момент эти работы выполнены на 70%. Подготовить к пуску газа не удалось коммуникации лишь на трёх улицах в посёлке из-за того что земля, в которой они находятся, промёрзла. Пуск газа по этим улицам состоится весной следующего года, как только закончатся морозы. То есть фактически почти все сети сейчас будут загазованы, дальше всё зависит от самих людей», — пояснил Федотов.

После того, как «голубое топливо» появится в газопроводах, жителям домов необходимо заключить договора на подключение и установить необходимое оборудование. Это тоже потребует определённых затрат и времени.

Ещё сложнее обстоит ситуация с социальными объектами Парфеньево. Для того, чтобы перестать топить дровами спортивную и общеобразовательную школы, три детских сада, дом искусств, библиотеку, клуб, музей и здание администрации району необходимо изыскать средства на подготовку проектно-сметной документации и закупку оборудования.

На сегодняшний день документы готовятся по двум объектам — детскому саду и библиотеке. Чтобы воплотить проекты в жизнь, району понадобится финансовая помощь областного бюджета и кредиты. По прогнозам главы района, перевести на газ все 10 соцобъектов в Парфеньево удастся лишь к 2025−2026 году.

Напомним, ранее ситуация с газификацией Парфеньево вызвала недовольство областных властей. Техническая подача газа в Парфеньево состоялась 6 декабря 2020 года, однако накануне этих событий выяснилось, что районные власти не проработали вопрос перехода на отопление природным газом социальных учреждений и домов. Губернатор Костромской области Сергей Ситников упрекнул муниципалитет в медлительности и поручил своему заместителю по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Игорю Малякину разобраться в ситуации.

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