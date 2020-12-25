Москва, , 15:16 — REGNUM Предложение ввести акциз для компаний за привлечение иностранных работников поддерживают более половины жителей России (52%), такие данные исследования опубликовало рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Чаще идею взимания налогов с работодателей, использующих труд иностранных работников, поддерживают мужчины, чем женщины 59% против 39% и люди старше 45 лет (60%).

По их мнению, «компании все равно найдут выход использовать труд дешевых мигрантов, пусть платят государству»; «из-за больших налогов в Россию приедут меньше трудовых мигрантов, останется больше рабочих мест для граждан РФ». Против идеи нового акциза для компаний 22%.

Опрос проведен 25 декабря 2020 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет в 326 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Юрий Трутнев предложил ввести акциз для компаний за привлечение трудовых мигрантов на новых проектах.

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