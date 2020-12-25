Оренбург, , 15:02 — REGNUM В Оренбургской области директор одного из ООО пойдёт под суд за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Следователи считают, что 2015−2016 годах учредитель и фактический руководитель фирмы из Орска организовала зачисление выручки на свои банковские счета, которые использовала в качестве индивидуального предпринимателя. В результате доходы организации превысили предельный размер того дохода, который установлен для применения в отношении неё упрощённой системы налогообложения. После этого гражданка внесла в налоговые декларации фирмы заведомо ложные данные.

В итоге организация не уплатила НДС и налог на прибыль в общей сумме больше 18 млн рублей. Уголовное дело передано прокурору для утверждения соответствующего обвинительного заключения.