Москва, , 15:03 — REGNUM Доходность с российских ПЦР-тестов и препаратов против коронавирунсой инфекции минимальна. Об этом 25 декабря рассказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».

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По его словам, на внутреннем рынке РФПИ пытается установить минимальные цены на разработки против распространения коронавирусной инфекции, в создание которых инвестировались средства фонда. Это объясняется социальной значимостью таких работ. Аналогичной политики РФПИ придерживается и на международном уровне.

«Даже на международных рынках мы весьма разумны. Мы считаем, что неэтично наживаться на пандемии. Мы делаем те условия, которые позволяют получить минимальную доходность на наши инвестиции», — сказал Дмитриев.

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