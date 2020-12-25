Уфа, , 15:04 — REGNUM 80 млн рублей составит в 2021 году общий размер гранта главы Башкирии на развитие и сохранение государственных языков республики и языков народов региона. Соответствующий указ главы республики Радия Хабирова опубликован 25 декабря на официальном портале правовой информации региона.

Отмечается, что республиканское правительство должно определить источники дополнительного финансирования для исполнения этого указа. При этом контролировать исполнение указа будет администрация главы региона.

Ранее общая сумма грантов на эти цели составляла 50 млн рублей в год.

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