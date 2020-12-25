Москва, , 14:55 — REGNUM Совфед одобрил закон о минимальной стоимости пачки сигарет, передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря.

Закон содержит положения — формулу, по которой предлагается высчитывать единую минимальную цену табачной продукции.

«Это примерно 106 рублей за одну пачку сигарет», — сообщил сенатор Валерий Рязанский.

Единая минимальная цена табачной продукции применяется с даты применения ставки акциза на табачную продукцию, которая установлена Налоговым кодексом и на основании минимального значения которой единая минимальная цена табачной продукции рассчитывается и подлежит опубликованию не позднее тридцати дней до даты применения новых ставок акциза на табачную продукцию, следует также из текста документа.

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года, с 1 апреля 2021 года применяется единая минимальная цена табачной продукции, рассчитанная на основании минимального значения ставки акциза на табачную продукцию, установленной Налоговым кодексом с 1 января 2021 года.

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