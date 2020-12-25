Москва, , 14:52 — REGNUM Рейтинг российских миллиардеров, которые в наибольшей степени разбогатели в 2020 году, по версии журнала Forbes, возглавил сенатор Сулейман Керимов.

По данным экспертов журнала, в первую очередь благодаря росту цен на золото, состояние Керимова выросло в текущем году на $11,555 млрд. Семье Керимовых принадлежит 78,6% акций золотодобывающей компании «Полюс» и международный аэропорт «Махачкала», состояние семьи за год выросло более чем на 100% — до $20,913 млрд (по данным на 20 декабря).

Вторым в рейтинге стал совладелец НЛМК Владимир Лисин, чье состояние за год выросло $5,413 млрд до $26,19 млрд, третьим — совладелец USM Holdings Алишер Усманов, который за год увеличил состояние на $3,636 млрд (до $16,182 млрд).

Кроме них, в пятерку наиболее разбогатевших в России миллиардеров вошли Владимир Потанин (за год прирост на $2,758 млрд, до $26,582 млрд), а также Алексей Мордашов и семья (на $2,466 млрд, до $22,687 млрд).

При этом отмечается, что в наибольшей степени за 2020 год разбогатели представители традиционных секторов экономики, в первую очередь — металлургии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обвала акций Alibaba из-за антимонопольного расследования в отношении компании состояние ее основателя Джека Ма за день уменьшилось более чем на $3,5 млрд.