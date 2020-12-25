Севастополь, , 14:44 — REGNUM Бюджет Севастополя на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов принят во втором чтении депутатами Законодательного собрания города 25 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Проект бюджета поддержан большинством депутатов.

Общий объём доходов Севастополя на 2021 год утверждён в сумме 52,5 млрд рублей, расходы — до 54,6 млрд рублей. По сравнению с первым чтением доходная и расходная части увеличены на 1,3 млрд рублей.

На 2022 год доходная часть бюджета составит 52,9 млрд рублей, расходы — 56,7 млрд рублей, в 2023 году доходы планируются в 61,4 млрд рублей, расходы — 63,5 млрд рублей.