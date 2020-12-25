Москва, , 14:43 — REGNUM Уже не первый год борьба с бедностью рассматривается руководством России в качестве приоритетной цели развития. Определенные успехи по преодолению проблемы были достигнуты в эпоху дорогой нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«Но с 2014 года ухудшение материального положения значительной доли населения нашей страны превратилось в устойчивую тенденцию. На сегодняшний день даже официальная цифра количества бедных граждан РФ (пресловутые 13%) выглядит устрашающей и ставящей под сомнение возможность победы над нищетой в обозримом будущем. Реальность, скорее всего, намного хуже.

Формальный подход к определению бедности, служащий основанием для государственной поддержки, весьма далек от реальности.

Заниженный порог прожиточного минимума, служащего границей, за пределами которого начинается бедность человека, рассматривает гражданина в качестве абстрактного существа, живущего под открытым небом (то есть не платящего за коммуналку) и ограничивающего себя даже в самом необходимом.

В результате «адресная социальная помощь», которая выступает основой поддержки нуждающихся в нашей стране, оставляет вне сферы минимальных гарантий значительную часть граждан.

Проблема обострилась в период пандемии, которая вызвала резкое падение доходов населения. Многие российские граждане были вынуждены мобилизовать все свои сбережения (о чем свидетельствует отток денег физических лиц из банков) для поддержки минимального потребления.

Определенные меры поддержки населения со стороны государства сыграли свою позитивную роль: удалось избежать социального коллапса и поддержать рынок потребления. Надо отдать должное государству, которое не сократило социальные расходы в условиях дефицита бюджета.

Однако принцип «адресной помощи» определил половинчатость и низкую эффективность социальной политики в условиях кризиса, вызванного внесистемным фактором.

По итогам 2020 года материальное положение многих людей ухудшится. Возможность позитивной динамики по сокращению количества людей, живущих за чертой бедности, выглядит уже маловероятной перспективой.

Конечно, выделение дополнительных средств на борьбу с бедностью — мера необходимая, но недостаточная. Без расширения понятия «прожиточного минимума» и изменения принципов социальной поддержки населения программа по борьбе с бедностью будет иметь ограниченный эффект», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ выделит 15,294 трлн рублей. на финансирование различных мероприятий по снижению уровня бедности в России.

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