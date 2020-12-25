Ярославль, 25 декабря 2020, 14:43 — REGNUM Жителей Ярославской области призвали заплатить долги за электроэнергию до конца года. До 1 января это можно сделать без пеней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ПАО «ТНС энерго Ярославль».
До конца года в России действует временный мораторий на начисление пеней и ограничение подачи услуг ЖКХ, который был объявлен Правительством РФ в апреле текущего года. Большая часть жителей Ярославской области, несмотря на пандемию и вызванные ею финансовые трудности, вовремя оплачивает квитанции за электрическую энергию. В целом уровень оплаты электроэнергии населением составляет 99%.
Почему выгодно погасить долги за электроэнергию именно сейчас? Во-первых, имеющаяся задолженность никуда не денется с наступлением нового года. Переходя из месяца в месяц, она будет утяжеляться суммами пени и штрафа. В случае невозможности сразу расплатиться по долгам, компания всегда идет навстречу своим клиентам и предлагает вариант заключения соглашения о рассрочке долга.
Во-вторых, своевременная оплата напрямую влияет на работоспособность сферы ЖКХ, комфорт и благополучие жителей. В-третьих, добросовестные плательщики всегда получают приятные бонусы. Именно сейчас каждый клиент — физическое лицо может принять участие в новогодней акции «Киловатты в подарок». Подробности — на сайте компании.
Также на сайте компании можно узнать информацию о дистанционных способах оплаты счетов за электроэнергию, чтобы не посещать центры обслуживания клиентов. За платить можно также посредством веб-сайта компании или мобильного приложения «ТНС энерго».
ПАО «ТНС энерго Ярославль» — крупнейший поставщик электроэнергии на территории Ярославской области. Доля компании на региональном рынке электроэнергии составляет 66%. Абонентами компании являются крупные промышленные предприятия, организации среднего и малого бизнеса, учреждения бюджетной сферы, население города и области. Всего ПАО «ТНС энерго Ярославль» обслуживает порядка 15 тысяч потребителей юридических лиц и более 590 тысяч бытовых абонентов. По итогам 2019 года ПАО «ТНС энерго Ярославль» реализовало 5,00 млрд кВт ч электроэнергии.
ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Воронежская область), АО «ТНС энерго Карелия» (Республика Карелия), ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская область), АО «ТНС энерго Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская область), ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская область), ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Новгородская область) и ООО «ТНС энерго Пенза» (Пензенская область). Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2019 года составил 64,1 млрд кВт*ч.
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