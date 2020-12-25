Ярославль, , 14:43 — REGNUM Жителей Ярославской области призвали заплатить долги за электроэнергию до конца года. До 1 января это можно сделать без пеней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ПАО «ТНС энерго Ярославль».

Долги за электроэнергию ТНС энерго Ярославль

До конца года в России действует временный мораторий на начисление пеней и ограничение подачи услуг ЖКХ, который был объявлен Правительством РФ в апреле текущего года. Большая часть жителей Ярославской области, несмотря на пандемию и вызванные ею финансовые трудности, вовремя оплачивает квитанции за электрическую энергию. В целом уровень оплаты электроэнергии населением составляет 99%.

«Тем не менее, часть клиентов компании в Ярославской области снизили платежеспособность. Важно отметить, что приостановка санкций до конца года — это не прощение долгов. С 1 января 2021 года, после прекращения действия моратория, энергетики будут вправе применить уже весь спектр мер, направленных на работу с недобросовестными клиентами, накопившими долги — от начисления пеней за просрочку платежа вплоть до ограничения подачи электрической энергии», — сообщили в ПАО «ТНС энерго Ярославль».

Почему выгодно погасить долги за электроэнергию именно сейчас? Во-первых, имеющаяся задолженность никуда не денется с наступлением нового года. Переходя из месяца в месяц, она будет утяжеляться суммами пени и штрафа. В случае невозможности сразу расплатиться по долгам, компания всегда идет навстречу своим клиентам и предлагает вариант заключения соглашения о рассрочке долга.

Во-вторых, своевременная оплата напрямую влияет на работоспособность сферы ЖКХ, комфорт и благополучие жителей. В-третьих, добросовестные плательщики всегда получают приятные бонусы. Именно сейчас каждый клиент — физическое лицо может принять участие в новогодней акции «Киловатты в подарок». Подробности — на сайте компании.

Также на сайте компании можно узнать информацию о дистанционных способах оплаты счетов за электроэнергию, чтобы не посещать центры обслуживания клиентов. За платить можно также посредством веб-сайта компании или мобильного приложения «ТНС энерго».

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