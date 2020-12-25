Вашингтон, , 14:37 — REGNUM Американская компания Nuro Inc получила разрешение от департамента автотранспорта Калифорнии на эксплуатацию беспилотных автомобилей для доставки товаров в городской среде. Об этом сообщается на сайте TechCrunch.

Таким образом, Nuro стала первой компанией, которой дали разрешение на беспилотную доставку в этом штате.

Глава департамента Стив Гордон отметил, что начало функционирования коммерческого автономного транспорта знаменует собой важную веху в технологическом развитии Калифорнии. Он также заверил, что департамент будет и впредь следить за безопасностью беспилотных транспортных средств.

Сейчас компания ищет партнера по доставке товаров. Сначала товары будут доставлять модифицированные автомобили Toyota Prius, а позднее парк беспилотников компании пополнят электромобили R2.

Напомним, компания Nuro начала проводить испытания беспилотных машин с 2017 года, однако в них для подстраховки присутствовал водитель. Лишь в апреле 2020 года компания получила разрешение на испытания автономных машин без водителей.

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