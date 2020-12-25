Сеул, , 14:35 — REGNUM Южная Корея заняла 31-е место в мире по индексу энергетической трилеммы (Energy Trilemma Index). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на рейтинг Мирового энергетического совета (WEC).

Известно, что по сравнению с результатами 2019 года показатель Южной Кореи поднялся на шесть ступеней. Среди 36 стран-членов Организации экономического сотрудничеств и развития страна Утренней свежести заняла 30-е место.

Отмечается, что ещё худший показатель, чем у Южной Кореи был зафиксирован у Колумбии (35-е место), Чили (37-е место), Израиля (38-е место), Греции (39-е место), Польши (41-е место) и Мексики (45-е место).

В топ-10 вошли Швейцария, Швеция, Дания, Финляндия, Австрия, Франция, Великобритания, Канада, Германия, Норвегия, США и Новая Зеландия.

Индекс энергетической триллемы — показатель, указывающий способность страны обеспечить безопасную, доступную и экологическую устойчивость энергетической системы.