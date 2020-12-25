Душанбе, , 14:31 — REGNUM По итогам января—октября 2020 года товарооборот между Россией и Узбекистаном составил $800 млн, что на 6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом заявил российский посол в Душанбе Игорь Лялин-Фролов.

По его словам, физический объем взаимного товарооборота увеличился на 25%. Дипломат отметил, что Россия и Таджикистан наладили торговлю горюче-смазочными материалами, продуктами, строительными материалами, металлами, древесиной и оборудованием.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января—ноября 2020 года товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном составил $300 млн, что на 7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

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