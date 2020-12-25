Москва, , 14:23 — REGNUM Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по лидерским позициям Запада. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 декабря заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, подводя итоги 2020 года.

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«Эпидемия способствовала отставанию Запада от остального мира по темпам экономического роста. Если весь остальной мир во главе с Китаем более-менее легко перенес эпидемию, то Запад из-за своих внутренних проблем (способов организации политической системы) пострадал гораздо больше, — сказал Зубец. — Мы получили серьезный удар по Западу как по мировому лидеру. Как экономическому, так и политическому. Это очень важно, потому что большая часть тех конфликтов, которые сегодня становятся глобальными, связаны с тем, что Запад теряет темпы роста и злится на весь остальной мир».

А мир, как пояснил Зубец, становится все более опасным местом для жизни, чем это было 10 лет назад.

«Эпидемия ускорила процессы экономической и политической деградации Запада. Этот процесс продолжался и раньше, но теперь получил ускорение», — подчеркнул экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец объяснил, как пандемия коронавируса изменила экономические отношения в РФ.

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