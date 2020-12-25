Москва, , 14:18 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о росте теневого сектора экономики страны правительству.

«Это, скорее, вопрос все-таки к правительству. Это очень хорошо видит наша налоговая служба, тем более, там система мониторинга фактически работает онлайн», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, фиксируют ли в Кремле рост теневого сектора и видят ли в этом опасность.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценке аналитиков портала «СберИндекс», порядка 6% оборота бизнеса после начала пандемии могло уйти в «серый» сектор экономики.

По словам экспертов, чем проще в России станут официальные процедуры, чем меньше времени придется тратить на проверяющих — тем меньше будет «теневых» предпринимателей.

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