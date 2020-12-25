Калуга, , 14:19 — REGNUM В Калужской области одобрена заявка от ООО «Компонент — А» на получение статуса резидента особой экономической зоны «Калуга». Общая сумма заявленных инвестиций по проекту составляет 2 млрд рублей. Количество создаваемых рабочих мест — 100. Об этом 25 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию Агентства регионального развития Калужской области.

На заседании экспертного совета под председательством заместителя губернатора Владимира Попова. Фото Агентства регионального развития Калужской области

Компания «Компонент — А» планирует создать высокотехнологичное предприятие по производству алюминиевого литья мощностью 10 000 тонн в год с обучающим центром и конструкторским бюро. В рамках реализации проекта предполагается производство деталей для автомобилей, в том числе мелкосерийное производство сложных изделий. Завод построят на боровской площадке особой экономической зоны «Калуга». Планируемая дата запуска производства — январь 2022 года. В команде проекта — топ-менеджеры крупных металлургических компаний с опытом запуска и эффективного управления аналогичным производством.

Реализация проекта позволит увеличить инвестиционную активность в регионе, в том числе в машиностроительной отрасли, решить вопрос импортозамещения иностранных автокомпонентов и локализации производства автомобилей зарубежных марок на территории России.

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