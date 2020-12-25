Уфа, , 14:21 — REGNUM Крупнейшую в России мобильную буровую установку грузоподъемностью 270 тонн разработали в Башкирии. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Отмечается, что установку разработали на ишимбайском предприятии «Идель Нефтемаш», которое специализируется на изготовлении различного нефтепромыслового оборудования, а основной его продукцией является подъёмные агрегаты и буровые установки для капитального и текущего ремонта нефтегазовых скважин.

В настоящий момент гордостью рабочих является крупнейшая в стране мобильная буровая установка «Идель-250» грузоподъёмностью 250 тонн. А в 2021 году на заводе начнут производить установку «Идель-270» грузоподъемностью 270 тонн.

Сообщается, что на предприятии планируют реализовать программу модернизации стоимостью 840 млн рублей, которая позволит заводу увеличить производительность и занять порядка 90 процентов отечественного рынка тяжёлых мобильных буровых установок. Для поддержки этого масштабного проекта руководство предприятия предложило включить завод в границы особой экономической зоны «Алга».

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, за последние несколько лет состояние завода значительно улучшилось: там трудятся свыше 300 человек. При этом нужно его поддержать: включение «Идель Нефтемаш» в число резидентов особой экономической зоны «Алга» станет для завода хорошим стимулом к развитию, подчеркнул он.

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