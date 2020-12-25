Москва, , 14:17 — REGNUM Пандемия не привела к кардинальному изменению мира и России, но она ускорила те процессы, которые медленно разворачивались и до вспышки коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 декабря заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, комментируя итоги 2020 года.

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«Пандемия не привела ни к каким кардинальным последствиям. Но она ускорила те процессы, которые были заложены в обществе и которые медленно развивались, — сказал Зубец. — Если говорить о бизнесе, то это переход в сторону дистанта. Я знаю целый ряд крупных компаний, которые сокращают площади и переводят людей на дистант уже на постоянной основе. Они теперь будут всегда работать дистанционно. Эта история была на Западе уже лет 10−15, а у нас этого почти не было».

Как следствие, по словам экономиста, произойдет целый ряд серьезных сдвигов на рынке недвижимости.

«До сих пор считалось, что ТРЦ и офисные центры — это машинки для печатания денег, которыми старались владеть богатые люди, олигархи так далее. А сейчас из машинки для печатания денег они превращаются если не в обузу, то в гораздо менее прибыльный актив», — подчеркнул Зубец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Егоров заявил, что одним из самых интересных экспериментов этого года стало пилотное тестирование цифрового юаня в Китае.

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