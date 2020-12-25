Севастополь, , 14:16 — REGNUM Более чем на 95% планируется исполнить в Севастополе федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя в 2020 году. Об этом в отчёте перед Заксобранием города 25 декабря заявил губернатор Михаил Развожаев.

«В 2020 году по Федеральной целевой программе мы должны ввести 20 объектов, мы стремимся к освоению программы выше 95%», — цитирует Развожаева пресс-служба правительства города.

В частности, газифицированы сёла Андреевка и Любимовка, завершаются работы по газификации в Резервном и Фронтовом, куда до конца года уже будет поступать газ.

«Досрочно сделаем котельную по улице Одесской. Также будут введены котельные по улицам Терлецкого, Розы Люксембург, ЦТП-49, ЦТП-52, ЦТП-34. Детские сады Симонок и Орлиное уже введены. Школа на проспекте Античном, вторая очередь школы коллегиум введена летом. Седьмой этап трассы «Таврида», объект профинансирован на 100% и до конца года будет введен. Построена дорога на аэропорт Бельбек. Построен пассажирский причал №65 в бухте Троицкая. Подстанция скорой помощи № 2 и 10 — здесь есть моменты и просчеты, которые не удалось исправить, но они не критичны», — пояснил Развожаев.

По данным главы города, в 2020 году в Севастополе сдадут в два раза больше объектов в рамках ФЦП, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, в числе ключевых объектов ФЦП для Севастополя Развожаев назвал строительство восьмого этапа трассы Таврида, КОС «Южные», а также строительство опреснительной установки.

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