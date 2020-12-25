Петрозаводск, , 14:13 — REGNUM К 2023 году в Карелии будет построен новый целлюлозно-бумажный комбинат. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе компании Segezha Group, предприятие будет выпускать более 850 тыс. тонн товарной целлюлозы в год.

Общий объем инвестиций проекта — более 100 млрд руб. После ввода объекта в эксплуатацию будут трудоустроены дополнительно 600 человек. Прогнозируемый объем налоговых и других платежей — около 3,7 млрд руб. в год.

В перспективе в регионе планируют создать объединенный целлюлозно-бумажный кластер. Ожидается, что он будет способствовать развитию не только регионального лесопромышленного комплекса Карелии, но и придаст импульс всему российскому ЛПК за счет внедрения передовых технологий переработки леса в высокие переделы.