Москва, , 14:13 — REGNUM Рейтинг самых продаваемых электрифицированных автомобилей с пробегом в России по итогам ноября 2020 года составили 25 декабря специалисты агентства «Автостат».

Так, самым перепродаваемым авто с электромотором стал Nissan Leaf. Доля продаж этой модели на вторичном рынке России в отчетный период составила свыше 90%. Её обладателями стали 385 российских автолюбителей.

Второе и третье места в данном списке заняли соответственно Tesla Model S (15 ед.) и Mitsubishi i-MiEV (10 ед.). Замыкают топ-5 самых продаваемых электрокаров BMW i3 (6 шт.) и Tesla Model X (3 ед.).

Напомним, по итогам ноября 2020 года в России было перепродано 425 электрокаров с пробегом, что на 53% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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