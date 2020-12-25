Москва, , 14:11 — REGNUM Совфед одобрил закон о праве правительства РФ оперативно влиять на цены на значимые товары первой необходимости, включая продукты питания, передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря.

Правительство получило право устанавливать предельные розничные цены на социально значимые товары первой необходимости, включая продукты питания, на срок не более чем 90 дней.

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты, обратив внимание на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макарон и хлеба.

До этого действовала норма, когда право ограничивать цены у правительства возникает только в том случае, если они в течение 30 дней вырастают на 30% и более.

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Выступая в рамках «правительственного часа» в Совфеде глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что в правительстве рассматривают этот инструмент «как экстренную, крайнюю меру, которая может применяться только очень точечно и если действительно все остальные меры, в первую очередь экономического характера, не сработают».

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