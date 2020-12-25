Москва, , 14:07 — REGNUM Дополнительные запасы пресной воды в подземных месторождениях обнаружены на территории Крыма. Об этом сообщил журналистам 25 декабря заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Керчь, Крым Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Мы нашли дополнительные запасы воды и уже не просто нашли, а пробурились и начали подавать эту воду», — сказал Хуснуллин на пресс-конференции.

По словам вице-премьера, запасы подтверждены на всех территориях, где проводилась ранее разведка, и реальные запасы превысили ожидаемые объёмы. Работы по разведке запасов воды в Крыму завершатся в первом квартале 2021 года. После этого будет принято решение о необходимости строительства опреснительных станций — в том случае, если запасов воды хватать не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Хуснуллин заявил, что опреснение воды для Крыма является крайней мерой, и на нее можно пойти только в крайнем случае. Добавим, что сегодня же, 25 декабря, губернатор Севастополя заявил о возможности включения строительства опреснительной установки в ФЦП на 2021 год.