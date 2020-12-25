Москва, , 14:06 — REGNUM Нынешний 2020 год, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, стал удачным для дорожного строительства России. Об этом сегодня, 25 декабря, на пресс-конференции заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Вообще, хочу сказать, для дорожников этот год был крайне удачный. Во-первых, мы физически построили на 14% инфраструктуры больше, чем в прошлом году», — уточнил Хуснуллин.

Он пояснил, что это стало возможным благодаря принятому весной 2020 года решению не прекращать дорожное строительство из-за эпидемии.

«Каждому руководителю региона поручили смотреть на местах, как обстановка, но рекомендаций к закрытию не было, — добавил российский вице-премьер. — В результате все дорожники с апреля развернулись и в этом году все планы перевыполнили».

Также, подчеркнул Хуснуллин, достичь таких высоких показателей позволил и механизм временно свободных средств, с помощью которого в текущем году регионы получили дополнительные 100 млрд рублей на ремонт и строительство автодорог.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению правительства РФ, в ближайшие три года российские регионы получат на развитие дорожной инфраструктуры более 170 млрд рублей. Эти средства предусмотрены в федеральном бюджете.