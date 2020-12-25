Чебоксары, , 14:00 — REGNUM В столице Чувашии в условиях пандемии коронавируса в результате отмены массовых мероприятий, в том числе празднования Дня города, «экономии нет». Наоборот, «выпадающие доходы составили несколько сот миллионов рублей». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 25 декабря, заявил на пресс-конференции глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Скриншот прямой трансляции с пресс-конференции Vk.com

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Отвечая на вопрос о том, сколько средств сэкономлено в 2020 году за счёт отмены крупных мероприятий из-за пандемии коронавируса, сити-менеджер отметил, что «это действительно экономия бюджета — как муниципального, так и регионально, внебюджетных средств».

«Но я бы не сказал, что мы сэкономили в этом году. Потому что выпадающие доходы составляют несколько сот миллионов рублей. Мы недополучили доходы. Если бы доходы остались на прошлогоднем уровне, то можно было бы говорить об экономии», — сказал Алексей Ладыков.

Сити-менеджер Чебоксар отметил, что в городской бюджет из регионального было направлено 200 млн рублей в качестве компенсации доходов.

«И это помогает нам балансировать и стоять на ногах. То есть по факту экономии нет».