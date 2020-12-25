Чебоксары, 25 декабря 2020, 14:00 — REGNUM В столице Чувашии в условиях пандемии коронавируса в результате отмены массовых мероприятий, в том числе празднования Дня города, «экономии нет». Наоборот, «выпадающие доходы составили несколько сот миллионов рублей». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 25 декабря, заявил на пресс-конференции глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.
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Отвечая на вопрос о том, сколько средств сэкономлено в 2020 году за счёт отмены крупных мероприятий из-за пандемии коронавируса, сити-менеджер отметил, что «это действительно экономия бюджета — как муниципального, так и регионально, внебюджетных средств».
Сити-менеджер Чебоксар отметил, что в городской бюджет из регионального было направлено 200 млн рублей в качестве компенсации доходов.