Обнинск, Калужская область, , 14:11 — REGNUM Представители корейской компаний Cubox и ведущей многопрофильной группы IT-компаний «Ланит» намерены открыть в Калужской области совместное производство биометрических систем идентификации. Об этом 25 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства администрации Обнинска.

Встреча в здании обнинского Технопарка Admobninsk.ru

Соглашение между российским интегратором и корейским разработчиком биометрических решений и систем безопасности было заключено в рамках Российско-Корейского форума сотрудничества в области инноваций. Линию производства и центр разработки планируется разместить на базе Инновационно-технологического научного центра (ИНТЦ) в Обнинске. Предполагается, что новое оборудование появится в Международном аэропорту «Калуга» и на объектах «умного города» в Обнинске.

В рамках проекта Обнинск посетили представители корейской компании Cubox: генеральный директор Ун Сун Нам и менеджер по международным продажам Клэр Сой Ли. Встреча проходила в здании обнинского Технопарка. На встрече присутствовали заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский и директор по развитию бизнеса ведущей многопрофильной группы IT-компаний «Ланит» Павел Басин. На встрече обсуждались конкретные вопросы совместного производства биометрических систем идентификации.

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