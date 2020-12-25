Москва, , 13:55 — REGNUM Социальные пособия малоимущим семьям с детьми социальные надбавки к пенсиям и т. д в совокупности приводят к увеличению реальных располагаемых доходов граждан РФ. Однако эти меры не приведут к дополнительному снижению уровня бедности, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

«С 2014 года по 2018 год около 20% малоимущих домохозяйств находились за пределами государственной соцполитики, не получая никаких социальных выплат.

Отсюда следует, что для повышения эффективности борьбы с бедностью поддержку следует делать более адресной.

Социальные выплаты должны поддерживать наиболее уязвимые группы, относящиеся к бедным или имеющие высокий риск попадания в категорию бедности.

Другое важное замечание — эффективность мер по снижению бедности зависит от темпов экономического роста.

По расчетам аудиторов Счетной палаты РФ, не покрытая экономическим ростом потребность в снижении уровня бедности для достижения целевых значений (снижения уровня бедности в два раза к 2024 году) составит, по разным сценариям, от 4,4 до 3,15 п. п.», — пояснила эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, сумма выделенных российским правительством средств на мероприятий по снижению уровня бедности в России, в 2019—2024 годах составит 15,294 трлн рублей.

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