Черкесск, , 13:54 — REGNUM Жители Карачаево-Черкесии накопили долгов за свет с начала 2020 года на 125,8 млн рублей. Частные абоненты за 11 месяцев текущего года нарастили задолженность перед поставщиком электроэнергии на сумму свыше 56 млн рублей, пишет сообщили 25 декабря в «Карачаево-Черкесскэнерго».

За счет объема потребленной, но неоплаченной электроэнергии можно было в течение всего этого периода освещать весь частный сектор города Усть-Джегуты.Наиболее дисциплинированными потребителями в 2020 году оказалисьпотребители, проживающие в частном секторе в зоне действия Адыге-Хабльского районного энергосбытового отделения — жители Адыге-Хабльского и Ногайского районов оплатили 98,4% потребленной электроэнергии.