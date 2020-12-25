Москва, , 13:54 — REGNUM В ноябре 2020 года российские автолюбители приобрели 425 подержанных электрокаров — на 53% больше, чем в ноябре 2019 года. Об этом 25 декабря сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Всего с января по ноябрь 2020 года в РФ на вторичном рынке было продано 4,8 тыс. электромобилей — на 60% больше, чем за январь — ноябрь прошлого года.

Причем самое большое количество электрокаров с пробегом в России было продано в ноябре в Иркутской области (43 ед.). Чуть меньше таких авто было перепродано в Приморье в прошлом месяце — 40 экземпляров. Жители Краснодарского края купили 30 электромобилей в ноябре. Замыкает пятерку Хабаровский край (25 ед.) и Москва (22 шт.).

Напомним, в ноябре 2020 года в России было продано на 96% новых электромобилей больше, чем в ноябре 2019 года. Всего за месяц дилеры реализовали 55 новых электрокаров.

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