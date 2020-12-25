Севастополь, , 13:49 — REGNUM Строительство опреснительной установки в Севастополе будет включено в число объектов федеральной целевой программы «Развитие Республики Крым и Севастополя» на 2021 год. Об этом губернатор Михаил Развожаев рассказал на заседании Заксобрания города 25 декабря.

«Как перспектива, которая сейчас разрабатывается — это строительство опреснительной установки в Севастополе. Технологи есть, все проработано», — цитирует губернатора пресс-служба правительства города.

В числе ключевых объектов ФЦП на 2021 год для Севастополя Развожаев также назвал ввод восьмого этапа трассы «Таврида», в том числе модернизация двухуровневой развязки, а также КОС «Южные».

»Сейчас мы завершаем все вопросы, связанные с переосмыслением проекта с новым балансом сточных вод, с тем, чтобы увязать в этот проект еще дополнительно вторую очередь. Вторая очередь — это резервуарные мощности для того, чтобы часть технической воды аккумулировать и не отправлять в глубоководный выпуск, чтобы экономить воду и не тратить питьевую на технические цели», — сказал Развожаев.

ФЦП развития Крыма и Севастополя была принята в 2014 году была принята в 2014 году с объёмом финансирования в более чем 960 млрд рублей. Летом 2020 года заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил о выделении дополнительно 300 млрд рублей и продлении срока реализации до 2024 года. В сентябре 2020 года Счётная палата опубликовала результаты анализа отчёта правительства РФ об исполнении бюджета за 2019 год, в котором отмечается низкий уровень исполнения госпрограммы развития Крыма и Севастополя. Согласно данным Счетной палаты, уровень исполнения расходов ФЦП за 2019 год составил 71,9%, уровень исполнения расходов в 2018 году составил 89,4%.

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