Москва, , 14:19 — REGNUM Принятый Госдумой РФ закон о единой минимальной цене на табачную продукцию вызвал реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 25 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

»Мой супруг курил много лет, больше 30 точно. В 2017 решил, что надо бросить. Делал несколько попыток, сокращал число сигарет, не носил сигареты с собой. Фигня, снова закурил. Бросил только тогда, когда просто перестал курить сразу. Сначала мучился, но стойко держался. С 2 декабря 2017 года больше ни одной сигареты!», — пишет пользователь Берта.

Многие комментаторы одобрили данное решение Госдумы. Люди считают, что меры по установлению минимальной цены на табак приведут к тому, что больше граждан страны откажутся от вредной привычки, а молодёжь избежит возможности на неё подсесть.

«Это что, продукт первой необходимости, чтобы цену на него держать? Да пусть сигареты будут дорогими, может многие тогда пожалеют денег на это сомнительное удовольствие. По сравнению с другими странами они у нас копейки стоят. А своей недорогой ценой они и молодежь привлекают. Были бы дороже, ребята не стали бы даже покупать их, чтоб просто попробовать. Сложнее, конечно, с курильщиками со стажем, им действительно тяжело бросить. Но пусть хоть поменьше курят. Всё лучше будет», — считает Никита Ц.

Некоторые пользователи оказались уверены, что данный закон принять не в интересах граждан. Они считают, что, таким образом, правительство просто пытается собрать больше денег с курящих людей.

«Чтобы оздоровить нацию больнички надо строить и еду нормальную завозить, а не на пальмовом масле. А повышение акцизов это просто сбор денег с населения. Благих целей это повышение не преследует. Если курящий мог себе позволить более-менее приличные сигареты, то после повышения будет курить всякую фигню», — написал Сергей К.

Ряд пользователей сообщили, что действия руководства страны по оздоровлению нации, путём повышения цен на табак и алкоголь, не сильно исправили ситуацию.

«Ощущение, что это самый главный и актуальный вопрос на сегодняшний день для депутатов. Нигде ещё не добились реальной эффективности по борьбе с вредными привычками взвинчиванием цен или различными запретами», — поделился своим мнением Олег М.

Напомним, 22 декабря Госдума РФ в третьем чтении приняла закон о единой минимальной цене на табачную продукцию. Единая цена будет рассчитываться на основе минимального значения ставки акциза на пачку табачной продукции, ставки налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента.