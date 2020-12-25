Москва, , 13:41 — REGNUM Рынок репутации сейчас движется к пику своей популярности и стабильно растёт, считает партнёр Digital Guru Ольга Соколова. Об этом она заявила 25 декабря ИА REGNUM, подводя итоги 2020 года. «Раньше услуги по управлению репутацией не выделяли даже в отдельное направление, всегда вписывали в одну графу с PR или SMM, сейчас же мы видим чёткое разделение этих сфер», — отметила эксперт.

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Она обратила внимание, что на рынок выходит много новых игроков, а те, кто начинал развивать это направление ещё восемь лет назад, уже находятся на хороших позициях и довольно известны среди компаний, имеют большие контракты и работают с известными российскими и международными компаниями.

«Такой активный рост начался в 2019—2020 годы, и теперь он логично продолжается, наращивая обороты. На наш взгляд, всё больше компаний начинает работать над репутацией своих брендов в социальных медиа, потому что это напрямую коррелирует с продажами. Многие стали понимать, что с помощью мониторинга социальных сетей можно быстро узнавать, что нравится или наоборот не нравится в продукте, в чём бренд проигрывает конкурентам или, наоборот, выделяется среди них», — пояснила Соколова.

Она напомнила, что в 2018 году компания Brand Analytics оценивала рынок мониторинга социальных медиа по лидирующим игрокам в 3 млрд рублей. В 2019 году этот рынок оценивался уже в 5,6 млрд рублей.

«При том росте, который есть сейчас, мы думаем, что объём рынка репутации к 2023 году утроится. Однако важно помнить, что мы всегда закладываем минимальную оценку с рисками, поэтому скорее всего объём будет еще больше», — резюмировала эксперт.