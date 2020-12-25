Чебоксары, , 13:41 — REGNUM В Чувашии годовая инфляция в ноябре составила 4,6%, в том числе на прирост на продовольственные товары вырос до 6,7%. Об этом сообщается на сайте Банка России.

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Годовой прирост цен на продовольственные товары вырос за месяц на 1,8%: с 4,9% в октябре до 6,7% в ноябре. По данным банка, «существенный вклад» в рост инфляции составило удорожание сахара и подсолнечного масла.

«В Чувашии, как и практически во всех регионах, продолжилось заметное ускорение удорожания этих продуктов в результате снижения предложения — сказалось сокращение посевов и урожайности сахарной свеклы и подсолнечника. Увеличение экспорта подсолнечника в условиях повышения мировых цен и произошедшего ослабления рубля стали дополнительными факторами роста цен производителей на внутреннем рынке», — отмечается в сообщении.

Также значительно выросли цены на мясопродукты, что эксперты связывают с издержками производителей, удорожанием вакцин и кормов, сокращением поголовья свиней. При этом уточняется, что в Чувашии сохраняется высокий уровень обеспеченности мясом, что может повлиять на стабилизацию цен.

Из-за ослабления рубля ускорился рост цен на большинство видов импортируемых фруктов и цитрусовых.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии годовая инфляция в ноябре 2020 года составила 4,6%, что на 0,8% больше к уровню октября.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что рост цен на основные продукты питания (сахарный песок, мука и подсолнечное масло) не объясняются пандемией коронавируса, а стал результатом того, что их поставщики предпочитают поставлять их на экспорт, где цены на них резко выросли.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников после этого заявил, что в IV квартале вызовом стало ускорение инфляции. Он подчеркнул, что в целях стабилизации ситуации с ценами были подписаны соглашения с торговыми сетями и производителями.

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