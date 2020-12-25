Москва, , 13:41 — REGNUM Заявление полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева о том, что в России можно ввести акциз для компаний за привлечение иностранных сотрудников на новых проектах, вызвало споры в сети. Граждане выразили свою точку зрения 25 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

»Стоимость проектов только увеличится, в итоге платить будем мы. Откуда иностранные компании найдут в России инженерных работников, сварщиков, монтажников со знанием международных правил и норм, понимающих иностранный язык?», — задаётся вопросом Alex A.

По мнению ряда пользователей, данная инициатива приведёт лишь к подорожанию конечного продукта компании, которой придётся выплачивать дополнительные средства за иностранного работника.

«Работодатель включит плату в стоимость конечного продукта, и мы все, как потребители, заплатим государству… Лучше заняться миграционной политикой, как минимум работа у граждан России появится с достойными зарплатами», — считает пользователь Илья.

Некоторые всё же позитивно оценили данную идею. По их видению, таким образом, в России создастся приоритет при устройстве на роботу для граждан страны.

«Мне сама идея нравится. Это делается для того, чтобы мотивировать работодателей трудоустраивать в первую очередь своих граждан!», — поделился своим мнением Денис А.

Отдельные пользователи отметили, что «государство стало мыслить» в большинстве случаев налогами и сборами с работодателей. Они уверены, что российский бизнес необходимо наоборот, поддержать и создать для него комфортные условия.

«Новации наших чиновников в одном направлении: увеличение количество налогов и сборов с предпринимателей. Ни одного позитивного предложения, которое возбудило бы желание заниматься бизнесом на территории России. Предоставьте плату по себестоимости, и электричества, и газа для предприятий, имеющих круговой цикл производства в России», — написал Александр М.

Напомним, 25 декабря курирующий Дальний Восток вице-премьер Юрий Трутнев предложил ввести акциз для компаний за привлечение иностранных сотрудников на новых проектах, чтобы предоставить работу и достойную зарплату гражданам России.