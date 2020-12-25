Ташкент, , 13:30 — REGNUM Строительство комплекса по производству аммиака и карбамида в Навоийской области Узбекистана обошлось в $958,7 млн, сообщили в пресс-службе АО «Узхимпром».

Первая продукция на заводе «Навоиазот» получена 23 декабря 2020 года. Банки и финансовые организации Японии выделили $577 млн, фонд реконструкции и развития Узбекистана — $320 млн, собственные средства предприятия — $88,7 млн.

Комплекс реализован в сотрудничестве с Mitsubishi Heavy Industries Ltd и Mitsubishi Corporation. Пуско-наладочные работы в Узбекистане начаты в октябре. Их удалось завершить за 53 дня.

Производственная мощность «Навоиазот» составит 660 тыс. тонн аммиака и 577,5 тыс. тонн карбамида. Около 330 тыс. тонн аммиака будет использовано для производства карбамида и еще столько же для производства аммиачной селитры.

Доходы от экспорта составят $58 млн. Ежегодные поступления в бюджет оцениваются в 600 млрд сумов ($57 млн).