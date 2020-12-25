Чебоксары, , 13:20 — REGNUM В Чувашии годовая инфляция в ноябре 2020 года составила 4,6%, что на 0,8% больше к уровню октября. Об этом сообщает Банк России.

Банкиры отмечают, что годовой прирост рост цен обусловлен в большей степени «действием временных федеральных факторов» — в частности, ослаблением рубля, ростом «мировых цен на продовольствие и ограничения со стороны предложения».

Годовой прирост цен на продукты питания в Чувашии достиг 6,7% в ноябре после 4,9% в октябре, на непродовольственные товары — соответственно с 4,6% до 4,9%.

Прирост цен на услуги в ноябре, как и в предыдущие два месяца, остался на уровне 1,4%. В Банке России отмечают, что динамика цен на услуги не изменилась в условиях сохраняющихся ограничений на ряд услуг из-за ухудшения эпидемической ситуации.

В целом в Чувашии годовая инфляция в Чувашии в ноябре составила 4,6%, увеличившись по сравнению с октябрем на 0,8 процентных пункта. Годовая инфляция в России в целом увеличилась в ноябре на 0,4% и достигла 4,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен на продукты питания. Госдумой РФ принят закон, дающий правительству России право устанавливать предельные розничные цены на социально значимые товары первой необходимости, включая продукты питания, на срок не более чем 90 дней.