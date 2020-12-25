25 декабря 2020 | Время чтения 8 мин

Представители ВШЭ в очередной раз могут приложить руку к созданию очередной стратегии развития очередной отрасли страны на коммерческий лад, как всегда, ориентируясь на международный опыт и претендуя на одно из почетных мест на глобальном рынке.

Галина Смирнова, , 18:05 — REGNUM Представители ВШЭ в очередной раз могут приложить руку к созданию очередной стратегии развития очередной отрасли страны на коммерческий лад, как всегда, ориентируясь на международный опыт и претендуя на одно из почетных мест на глобальном рынке. Речь идет о возможности «подготовки стратегического документа и плана реализации 10 шагов трансформации селекционно-семеноводческой отрасли». Напомним, в конце марта 2019 года был запущен исследовательский проект «Селекция 2.0». Одним из инициаторов проекта являлся Институт права и развития ВШЭ — Сколково. На первом своем заседании на площадке Центра технологического трансфера НИУ ВШЭ участники рабочей группы обсуждали барьеры и узкие места в развитии отрасли. Как тогда сообщалось на сайте Центра, проект направлен на изучение всех аспектов функционирования отрасли селекции и семеноводства в России. В ходе его реализации планировалось провести анализ состояния конкуренции в российском АПК, проработать возможные варианты механизмов государственного и частного сотрудничества в селекции сельскохозяйственных культур и работы с генетическими ресурсами. Планировалось проработать структуру цепочки создания добавленной стоимости селекционной продукции, выявить точки роста, барьеры и пути развития отрасли селекции и семеноводства, а также актуализировать уровень и глубину технологической зависимости России, выявить приоритеты для государственных усилий по поддержке технологического развития отрасли.

Росток Иван Шилов © ИА REGNUM

В рабочую группу проекта вошли: директор центра селекции и первичного семеноводства «Эконива семена» Виталий Волощенко, профессор кафедры селекции и семеноводства Воронежского государственного аграрного университета, доктор сельскохозяйственных наук Сергей Гончаров, политический координатор Федерального союза селекционеров Германии в РФ, эксперт Национального союза селекционеров, семеноводов Сергей Платонов и генетик-селекционер (ТСХА), юрист-аналитик (МГИУ), исполнительный директор Ассоциации производителей семенного картофеля Геннадий Резвый.

Спустя год после запуска проекта — в марте этого года — на сайте Госсорткомиссии сообщалось, что в продолжение ряда рабочих встреч проректор Высшей школы экономики Андрей Жулин, который координирует деятельность университета по экспертно-аналитической поддержке органов государственной власти и соответствующие научно-прикладные исследования и проекты, принимал руководителя Госсорткомиссии Ольгу Лесных. Главной темой этой встречи были вопросы автоматизации производственных и управленческих процессов в Госсорткомиссии, перед которой стоит задача существенного ускорения реализации и качества исполнения решений путем внедрения системы сопровождения обработки данных. Комплекс, включающий подачу заявки, сопровождение сортоиспытаний на всех этапах, проведение лабораторных исследований, будет объединен интеллектуальной процедурой принятия решений, которая будет сводить к минимуму человеческий фактор. В итоге, похоже, всё свелось к тому, что реализацией задачи Госсорткомиссии занялась та самая рабочая группа проекта «Селекция 2.0».

Лаборатория

Напомним также, что ВШЭ является одним из флагманов в деле цифровизации отечественной экономики, на счету которого успешно осуществленные проекты, которые были разработаны для правительства Москвы, Пенсионного фонда России, Росаккредитации и других государственных организаций. И поскольку филиальная сеть Госсорткомиссии охватывает всю страну, а процессы, происходящие как внутри нее, так и в ходе взаимодействия с внешними контрагентами довольно сложны, дело цифровизации деятельности Госсорткомиссии представляется экспертам ВШЭ непростым, однако многообещающим.

И вот на днях, 21 декабря, состоялся круглый стол ВШЭ «Селекция как инструмент повышения глобальной конкурентоспособности российского агропромышленного комплекса», на котором было заявлено о завершении Институтом права и развития ВШЭ — Сколково, Международным центром конкурентного права и политики БРИКС и Центром технологического трансфера при поддержке ФАС России первого этапа масштабного исследовательского проекта «Селекция 2.0», посвященного глубинному анализу отрасли селекции и семеноводства в России. Спустя почти два года (без двух-трех месяцев) с момента старта проекта, эксперты представили анализ проблемы и некую предварительную программу действий. Систематизирован весь этот материал почти на 300 страницах. А основные его выводы, так сказать, «руководство к действию», содержатся в разделе «10 шагов трансформации отрасли селекции и семеноводства», которые подразумевают выход отрасли на новый уровень конкурентоспособности, достижение целей по обеспечению России собственным качественным семенным материалом, что позволит укрепить продовольственную безопасность страны и расширить экспортные возможности российского АПК.

В ходе круглого стола речь шла о том, что на фоне глобальных сдвигов на мировой арене, вызванных пандемией, в частности, повлекшей временный (!) сбой в глобальных агропродовольственных цепочках, России необходимо определиться, какое место страна как игрок может занять на глобальном продовольственном рынке, следовательно, принять системные меры по усилению роли страны в мировых цепочках создания дополнительной стоимости. При этом именно селекция является первичным звеном растениеводства, задающим тон развития всему агропромышленному комплексу страны. Как говорилось на круглом столе, по ряду культур компании страны импортируют до 90% семян, при этом зависимость только растет. В частности, доля семян подсолнечника зарубежной селекции выросла в последние годы с 53% до 73%.

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Какую же работу, по мнению экспертов, следует провести для того, чтобы покончить с существующими проблемами и достичь намеченных целей? Для трансформации российской селекционно-семеноводческой отрасли для начала необходимо провести обновление образовательных программ — это первый шаг на пути к успеху, который нужно сделать. Он предполагает организацию нескольких междисциплинарных образовательных центров подготовки современных селекционеров, биотехнологов и биоинформатиков по модели лучших мировых университетов на основе аграрных и общебиологических вузов и научных учреждений.

Вторым шагом должно стать развитие базы генетических ресурсов, что требует создания цифровой структурированной базы данных государственных генетических коллекций, в которой будет собрана вся информация о генетических и фенотипических признаках образцов. Необходимо включить в базу все образцы исторических сортов, постоянно пополняя ее новыми рыночными образцами. Также нужно разработать и внедрить прозрачный механизм равного доступа частных и государственных селекционных организаций к коллекциям.

Третий подход подразумевает концентрацию государственных усилий на предварительной селекции (пребридинге): нужно сфокусировать госрасходы на фундаментальную селекционную науку, направив их на расширение и изучение коллекций, разработку новых биотехнологических методов и протоколов, развитие предварительной селекции (ресурсоемкий и длительный отбор и оценка образцов из генетических коллекций, выделение лучших источников селектируемых признаков и их подготовка к скрещиваниям по формированию коммерческого сорта (гибрида)).

Ориентирование селекционной работы на потребности бизнеса — шаг четвертый. В его рамках предлагается изменить регламент формирования госзадания для госнаучных учреждений в сфере селекции. Ввести показатель деятельности научных организаций, демонстрирующий рыночную востребованность селекционных достижений (например, доля площадей, засеянных семенами данной коллекции, в общей площади под данной культурой).

Посевные работы в поле Government.ru

Пятый элемент системы говорит о необходимости принятия действий по адаптации к новым глобальным вызовам, что потребует разработки новых программ селекции сельхозкультур, в максимальной степени ориентированных на экономию нутриентов и агрохимикатов, экологическую пригодность и снижение энергозатрат на производство сельхозпродукции (в рамках ключевых международных трендов на ресурсоэффективность и регенеративное сельское хозяйство).

Далее следует этап работы над усилением международной роли российской селекции, для чего необходимо актуализировать международно-правовой инструментарий (Нагойский протокол регулирования доступа к генетическим ресурсам, Картахенский протокол по биобезопасности, Международный договор о генетических ресурсах растений и т. д.) для повышения глобальной конкурентоспособной российской селекции. Предлагается возродить дух международного сотрудничества, «который очень ценил Н. И. Вавилов», а также разработать понятные условия кооперации между российскими и международными селекционерами и организациями по работе с генетическим материалом (сорт, гибрид, гибридная популяция или линия) и биотехнологиями в долгосрочных интересах российских компаний с целью адаптации лучших мировых практик, технологий и наработанного опыта.

Необходимо сделать ставку на национальных чемпионов, что подразумевает 7-й этап работы, требующий принятия мер господдержки, направленных на создание вертикально-интегрированных (!) национальных лидеров в области селекции, семеноводства и пакетных агротехнологических решений на основе российских частных компаний и компаний с госучастием. Заметим, вероятно, позже эти вертикально-интегрированные лидеры будут диктовать свои условия стране их же взрастившей, что сегодня мы видим на примере с ситуацией с ростом цен на продукты питания.

Восьмой шаг представляет ступенчатую и прозрачную локализацию иностранных игроков: в целях сохранения сбалансированной конкуренции на рынке нужно будет обеспечить прозрачные механизмы локализации глобальных селекционно-семеноводческих компаний в России с акцентом на создание совместных предприятий и постепенный перенос в Россию размножения, производства семян и исследовательских подразделений (по опыту автомобильной и фармацевтической индустрии).

Далее — на девятом этапе — необходимо принять единую стратегию «Селекция — 2030», то есть разработать стратегический документ трансформации отрасли с единым проектным офисом под руководством вице-премьера (или в ином межведомственном формате). Сформировать «центр управления» всей цепочкой селекционно-семеноводческой отрасли, определить ориентиры и целевую траекторию развития: составить перечень детальных индикаторов состояния отрасли, рассчитываемых на периодической основе и достоверно отражающих состояние дел в отрасли и отставание от плана.

Росток

Ну, и последним шагом является необходимость существенного обновления нормативного поля, для чего требуется разработка и принятие комплекса взаимоувязанных нормативных актов, регулирующих всю цепочку создания стоимости в АПК с акцентом на селекционно-семеноводческую отрасль: от фундаментальной науки до экспорта и переработки (условия для создания селекционных достижений, оборот прав интеллектуальной собственности, прослеживаемость, качество семенного материала, контрольно-надзорная деятельность).

Вероятно, перечисленные шаги, хоть они и не подразумевают ничего из нечто особенного или доселе никому неизвестного, могут реализоваться не столько поэтапно, сколько комплексно. То есть описанные «шаги», видимо, могут осуществляться на разных уровнях, но одновременно. Иначе подобные неспешные темпы работы в итоге потребуют новых анализов ситуации и разработки новых стратегий. Эксперты предлагают осуществить подготовку стратегического документа и плана реализации указанных 10 шагов также силами данной рабочей группы, но с участием органов исполнительной власти и сельхозбизнеса.