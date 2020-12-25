Москва, , 13:10 — REGNUM Локальная коррекция на нефтяном рынке, вызванная страхами появления нового штамма вируса, обнаруженного в Великобритании, завершилась. Нефть Brent вернулась к уровню $51 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Таким образом, растущий тренд пока сохраняется, а следующей целью является обновление максимума $52,48 за баррель. Однако, скорее всего, это уже перспективы следующего года.

В начале 2021 года главным событием является министерская встреча ОПЕК+. В декабре министры ОПЕК+ решили, что рынок не готов принять существенный объем нефти в начале года, и договорились нарастить производство с января лишь на 0,5 миллиона баррелей в сутки, а 4 января встретиться и обсудить планы на февраль.

Напомню, что раньше планировалось нарастить объем добычи в начале 2021 года на 2 миллиона баррелей.

Такая осторожность вселяет надежды инвесторам, что рынок будет постепенно адаптироваться к новым объемам, а цены, соответственно, будут плавно расти.

В свою очередь, нефтяные котировки также поддерживают словесные интервенции со стороны нефтяных держав. Так, в ОАЭ заявили, что с оптимизмом оценивают перспективы восстановления глобального спроса на нефть в 2021 году, но не считают, что оно будет мгновенным.

Позитивные оценки связаны с внедрением вакцин от COVID-19 и потенциальным улучшением отношений между США и Китаем, что должно повысить спрос на нефть», — пояснил эксперт.

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