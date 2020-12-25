Москва, , 13:06 — REGNUM На внутреннем валютном рынке 25 декабря стоит ждать умеренного укрепления нацвалюты с последующей консолидацией на достигнутых уровнях в условиях отсутствия торговой активности на европейских и американских площадках из-за празднования западным миром Рождества, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Курс доллара войдет в зону в 73,40−73,80 руб., которая может стать платформой для формирования нового импульса вверх к 76 руб. после исчерпания эффекта налогового периода.

25 декабря наступает срок уплаты НДС, НДПИ и акцизов. Влияние этого фактора проявилось в снижении курса доллара на 1,6% 24 декабря, когда рынок позволял провести конвертацию валютной выручки в условиях не столь разреженной ликвидности как сегодня. Для курса евро таким ориентиром станет диапазон в 89,30−89,80 руб. В последующем единая европейская валюта может подорожать до 92 руб.

Сегодня у трейдеров нет оснований для того, чтобы избавляться от рублей. Евросоюз и Великобритания достигли соглашения по поводу условий дальнейшего сосуществования после Brexit, исключив этот риск из повестки дня. Интрига остается с одобрением президентом США Дональдом Трампом пакета стимулов в $900 млрд.

Наложение им вето из-за его несогласия с размером прямых выплат каждому жителю США в $600 (он предложил $2000) или отсутствие какой бы то ни было реакции с его стороны может к тому, что текущий состав Конгресс, полномочия которого истекают 3 января, попросту не сможет повлиять на ситуацию, что может вызвать резкую негативную реакцию мировых рынков, которые уже настроились на хэппи-энд в этой истории.

Дополнительный риск в себе несет эпидемиологическая ситуация. Темпы вакцинации против COVID-19 в США (сейчас уже провакцинированы 1 млн человек) недостаточны для выполнения озвученной властями цели в 20 млн до конца года. Остается нервозность в отношении обнаруженного в Великобритании «более заразного» штамма нового коронавируса.

В отношении рубля нужно учитывать и санкционную риторику, которую возродила атака некой группы хакеров якобы из России на госчучреждения США. Эта тема не сходит с первых полос американских СМИ, что может повлиять на настроения зарубежных инвесторов, особенно если это совпадет с общим ослаблением аппетитов к риску на мировых финансовых рынках», — пояснил эксперт.

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