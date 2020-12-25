Москва, , 13:05 — REGNUM В России на сегодняшний день нет никакой необходимости создание банкноты больше 5000 рублей, заявил глава Гознака Аркадий Трачук.

«В текущих условиях 5000-й банкноты для, не побоюсь этого слова, заначки вполне достаточно, для того, чтобы это организовать, — сказал он в интервью РИА Новости. — Вряд ли нужна банкнота какого-то более высокого номинала».

Он уточнил, что не видит ни одного аргумента и ни одной сферы применения наличных, в которой была бы необходима купюра номиналом выше 5000 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трачук заявил, что цифровой рубль сможет выполнять некоторые функции наличных денег, в частности, быть средством платежа, однако однозначно говорить о его негативном влиянии на спрос на бумажные деньги преждевременно.

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