Москва, , 13:03 — REGNUM Президент России Владимир Путин держит под постоянным контролем вопрос динамики цен на социально значимые товары. Об этом 25 декабря сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Вопрос, безусловно, находится на постоянном контроле президента и правительства, — сказал официальный представитель Кремля. — Там осуществляется регулярный мониторинг на эту тему, поэтому да, это контролируется».

Что касается недельного роста или снижения цен на отдельные товары и продукты питания, то Песков указал на необходимость анализа этих данных экономистами.

«Там вопрос только в том, происходит ли это в рамках сезонных колебаний цен или выходит за границы сезонных колебаний», — пояснил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин обратил внимание на рост цен на продукты питания. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития и Минсельхозу внести в правительство проекты конкретных решений, которые помогут стабилизировать цены на продовольствие.

Так, Госдумой РФ уже принят закон, дающий правительству России право устанавливать предельные розничные цены на социально значимые товары первой необходимости, включая продукты питания, на срок не более чем 90 дней.