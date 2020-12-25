Москва, 25 декабря 2020, 13:03 — REGNUM Президент России Владимир Путин держит под постоянным контролем вопрос динамики цен на социально значимые товары. Об этом 25 декабря сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Что касается недельного роста или снижения цен на отдельные товары и продукты питания, то Песков указал на необходимость анализа этих данных экономистами.
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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин обратил внимание на рост цен на продукты питания. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития и Минсельхозу внести в правительство проекты конкретных решений, которые помогут стабилизировать цены на продовольствие.
Так, Госдумой РФ уже принят закон, дающий правительству России право устанавливать предельные розничные цены на социально значимые товары первой необходимости, включая продукты питания, на срок не более чем 90 дней.