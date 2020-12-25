Владикавказ, , 13:02 — REGNUM В Северной Осетии приступили к реализации проекта по строительству тоннеля на дороге, ведущей к курорту «Мамисон». Первым делом строители начали возводить понтонный мост длиной 206 м, по которому будет организовано реверсивное движение при организации временного объезда автодорожного тоннеля.

Временная дорога будет проходить от Транскама в сторону курорта «Мамисон» через селения Цми и Нижний Зарамаг по наплавному мосту и далее по существующим дорогам сельского назначения, сообщили в пресс-службе республиканского комитета дорожного хозяйства. Работы по монтажу моста ведет ООО «Дортех».

Напомним, тоннель на дороге, ведущей к рекреационному комплексу «Мамисон», был пробит в 1980 году, когда велись работы по строительству Зарамагской ГЭС. Однако этот путепровод является технологическим и не соответствует параметрам транспортного тоннеля. На приведение его в нормативное состояние из федерального бюджета выделено 200 млн рублей.

Общая сумма, которую планируется потратить на реализацию проекта по строительству курорта «Мамисон» в период с 2020 по 2023 годы, составит более 7,3 млрд рублей.

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