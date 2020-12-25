Осло, , 12:53 — REGNUM Первая партия электрокаров Xpeng G3 китайской компании Xiaopeng Automobiles добралась до Норвегии. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Первая сотня электрокроссоверов будет распределена между дилерами из 28 городов.

«Мы считаем, что интеллектуальные автомобили — это международный продукт, а Xiaopeng Automobiles стремится стать мировым лидером на поприще интеллектуальных электромобилей», — передаёт слова председателя правления компании Хэ Сяопэна пресс-служба автопроизводителя.

Он также добавил, что экспорт электрокаров в Норвегию — это первый опыт компании в освоении европейского авторынка.

Стоит отметить, что версия для европейского рынка имеет интерфейс на английском языке. Голосовой помощник Hi Xpeng также владеет английским языком, а система навигации электрокара имеет в своей базе карту Норвегии.

Ещё одной особенностью китайской модели является опция дистанционного управления кроссовером через мобильное приложение. Так, Xpeng G3 может припарковаться с одного нажатия на ключе-брелоке.

Напомним, на автосалоне в Гуанчжоу премию «Китайский автомобиль года» получил седан Geely Preface.

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