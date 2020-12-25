Москва, , 12:52 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о том, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) нужно по мере возможности повышать, вызвало обсуждение среди пользователей сети. Граждане выразили своё мнение 25 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Многие комментаторы пришли к выводу, что однократное повышение уровня МРОТ является недостаточной мерой. Они уверены, что минимальный размер оплаты труда должен расти каждый год с учётом инфляции в стране.

«Раньше таких разговоров не шло, была немного другая тематика. Закон нужен о ежегодном повышении МРОТ на уровень инфляции. Это будет по-правильному. Хотя бы поддерживать уровень жизни граждан», — считает Андрей И.

Некоторые предположили, что МРОТ уже не отражает актуального состояния российской экономики и необходимого уровня жизни граждан России. Пользователи считают, что данные цифры необходимо умножать в четыре раза.

«МРОТ уже настолько отстал от реальной жизни, что его надо повысить раза в 4. С такими-то ценами. Я тоже хочу жить, получать и не считать что там мне упало на карту. Хочется, чтобы было так: я такой сижу, кайфую, и всё», — поделился мнением пользователь Al Po.

Часть пользователей сообщили, что уже давно ждут, чтобы в России наконец-то появилась достойная заработная плата. Они надеются увидеть позитивные изменения ещё при своей жизни.

«Я бы хотела дожить до такого светлого дня, когда этот МРОТ будет действительно прожиточным. А не как сейчас совсем не прожиточным», — пишет Елена Л.

Напомним, 23 декабря президент России Владимир Путин заявил о том, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) нужно по мере возможности повышать.