Москва, , 12:46 — REGNUM Статус центрального контрагента Банка России присвоен Небанковской кредитной организации — центральному контрагенту РДК (НКО ЦК РДК). Также переоформлена лицензия на осуществление клиринговой деятельности, сообщает 25 декабря пресс-служба регулятора.

В ЦБ пояснили, что статус центрального контрагента присвоен НКО ЦК РДК в соответствии с переходными положениями Федерального закона № 403-ФЗ2 от 2015 года, которые касаются юридических лиц, не являвшихся до дня вступления в силу этого закона кредитными организациями и осуществлявших функции центрального контрагента.

По состоянию на 29 декабря 2019 года, когда закон вступил в силу, функции центрального контрагента осуществляли три акционерных общества: банк «Национальный клиринговый центр», «Клиринговый центр МФБ» и «Расчетно-депозитарная компания».

«Таким образом, акционерное общество «Расчетно-депозитарная компания» является третьей и последней организацией, которой Банк России присвоил статус небанковской кредитной организации — центрального контрагента в соответствии с вышеуказанным федеральным законом», — отмечает регулятор.

Центральный контрагент — это инфраструктурная организация финансового рынка, обеспечивающая клиринг и расчеты, а также гарантирующая выполнение обязательств на рынках. С 2015 года Банк России проводит работу по реформированию института центральных контрагентов.