Москва, , 12:35 — REGNUM Число бедных примерно одинаково во всех крупных экономиках мира. При этом в России, где еще сохранилась память о всеобщем равенстве при социализме, данная проблема воспринимается особенно остро, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Российский рубль — не резервная валюта. В отличие от США Россия не может печатать деньги без риска для инфляции. То есть возможности правительства ограничены.

Бюджет по-прежнему сильно зависит от цен на нефть. А производительность труда уступает промышленно-развитым странам в 2−3 раза.

Конечно, постепенно количество бедных людей в России будет снижаться, будут расти стандарты качества жизни. Это будет связано с ростом экономики, зарплат и, конечно, реальных частных доходов.

Будет формироваться новый цифровой уклад в обществе. Однако полностью победить бедность нельзя. Это неизбежное зло в рыночной экономике.

При этом в России главный олигарх — государство, доля государственного сектора по разным оценкам составляет 50−70%. А социально неравенство по мировым меркам остается средним.

Ну и, конечно, российские граждане живут лучше, чем кажется на первый взгляд. Серые зарплаты составляют около 13 трлн руб.

Периодически возникают новости о том, что у безработного под подушкой нашли несколько миллионов рублей наличными», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ выделит более 15 трлн рублей на снижение уровня бедности в России.

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