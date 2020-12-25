Москва, , 12:34 — REGNUM Российские дилеры китайского автопроизводителя Geely в России за пять дней с момента старта продаж продали более 100 экземпляров нового премиального купе-кроссовера Tugella. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Это рекордное количество машин, проданных компанией за такой период.

Модель Tugella предлагается покупателям в единственной версии Flagship. Её стоимость составляет 2 499 990 рублей. Кроссовер укомплектован светодиодными фонарями как спереди, так и сзади. Фары имеют опцию автоматического переключения дальнего света фар на ближний.

Автопроизводители оснастили авто шестью воздушными подушками безопасности, энергопоглощающей рулевой колонкой и большим числом помощников, в числе которых помощник удержания полосы движения, опция предупреждения столкновений и парктроник, состоящий из восьми парковочных датчиков и видеокамеры кругового обзора.

Внешний вид машины выделяется чёрными элементами внешнего декора и чёрными 20-дюймовыми дисками из лёгкого сплава.

Напомним, в Китае в начале декабря 2020 года стартовали продажи пикапа Geely Farizon FX, собранного на базе кроссовера Atlas. «Тележка» и дизайн новинки позаимствованы у кроссовера Geely Atlas Pro.

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